Coronavirus, primo bimbo positivo alla scuola primaria Gaspardis

TRIESTE - Alla scuola primaria Gaspardis un bambino, il primo a risultare contagiato finora, è risultato positivo al Covid-19 e si trova ora in stato di isolamento così come il resto della classe. «Siamo stati avvisati dal dipartimento di protezione ieri (16 settembre ndr) in maniera molto celere. Ci hanno chiesto la documentazione relativa a tutte le persone che erano entrate in contatto con il bimbo e ci hanno dato le indicazione per la sanificazione degli ambienti. Questa celerità è stata molto utile: ieri pomeriggio avevamo già sanificato tutti gli ambienti, questa mattina lo abbiamo fatto di nuovo. Tramite il registro elettronico abbiamo fornito la documentazione relativa alle assenze degli alunni e degli insegnanti presenti in quella classe» ha dichiarato la dirigente della scuola Gaspardis, Monica De Carolis, al Tg di Telequattro. «Eravamo pronti» aggiunge la dirigente scolastica «dobbiamo imparare a convivere con l'incertezza, sicuramente, ma soprattutto dobbiamo avere fiducia nell'organizzazione e nelle istituzioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA