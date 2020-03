TRIESTE – È uscita di casa per sgranchirsi le gambe, però nel rispetto del limite di 200 metri imposto dalle norme contro il Coronavirus. Ma ha perso l'equilibrio e si è ferita seriamente a una caviglia.

Brutta avventura oggi tra le 19,30 e le 20,30 per una 39enne di Opicina, P. L., nei pressi della sua abitazione in via dei Papaveri. Dopo l'allarme sono arrivati subito un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ma è stato necessario chiedere anche la collaborazione del Soccorso Alpino per trasportare la donna, piuttosto pesante, a ritroso lungo il sentiero fino al mezzo di soccorso. È stata quindi adagiata sul taboga dei vigili del fuoco e, dal punto della caduta, è stata portata in sicurezza lungo il sentiero e poi fino all'autoambulanza che attendeva in strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA