Direttori amministrativi: al via il 15 marzo il concorso, 1.450 aspiranti

TRIESTE - Sarà pubblicato tra un mese,, il calendario delle prove preselettive per il concorso per il reclutamento dei Dsga, idelle scuole. In Friuli Venezia Giulia, c'èmessi a concorso, 64 per le scuole di lingua italiana e 10 di lingua slovena, di cui 22 riservati e la Uil Scuola regionale è pronta a organizzare un corso di preparazione alle prove per i candidati. «Un numero così alto di candidature per un posto per soli laureati e in una regione piccola come il Friuli Venezia Giulia preoccupa», spiega in una nota il segretario regionale della Uil Scuola del Friuli Venezia Giulia,. «Non sappiamo da dove provengano le domande ma è un dato che fornisce la dimensione di quanti siano i nostri laureati che cercano un posto di lavoro», prosegue. «Il Governo, regionale e nazionale, dovrebbe intervenire per dare risposte a questa grande domanda di lavoro». In vista del concorso, il sindacato - la Uil Scuola Rua Fvg e l'Irase di Gorizia - ha previstoper aiutare gli aspiranti candidati, non dipendenti delle scuole, a prepararsi in vista delle prove. Al corso potranno partecipare in aggiunta anche gli iscritti alla UIL Scuola. Il corso, ricorda la nota, partirà a marzo mentre le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 28 febbraio. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile scrivere a. Nei prossimi mesi, con l'approvazione di quota 100, secondo una prima stima della UIL Scuola regionale, dalle scuole del Friuli Venezia Giulia potrebbero arrivare circa 500 domande di pensionamento nei vari profili professionali, dagli insegnanti al personale ata.