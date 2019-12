Capodanno in Piazza, vietati alcol e lattine, ma anche ombrelli e aste da selfie: controlli ai 4 varchi

TRIESTE - Una festa in piazza Unità d'Italia, a base di musica e spettacolo pirotecnico, per dare il benvenuto al 2020: è quanto ha organizzato il Comune con Turismo Fvg e Fondazione CRTrieste per la notte di Capodanno, fra martedì e mercoledì.

All'area dei festeggiamenti si potrà accedere attraverso 4 varchi, dove saranno previsti controlli con metal detector. Vietati, secondo l'ordinanza del sindaco, l'introduzione di bevande in lattina e contenitori di vetro e il consumo di bevande alcoliche di gradazione superiore a 6 gradi. Non si potranno inoltre portare oggetti metallici o atti a offendere, come ombrelli, seggiolini pieghevoli e aste da selfie.

Martedì i festeggiamenti cominceranno alle 22.30 con un Live Show durante il quale si esibiranno una band live e tre dj; a mezzanotte poi il valzer di Strauss, lo spettacolo pirotecnico e il light show. Il traffico veicolare, nel tratto delle Rive compreso tra via Mercato Vecchio e Piazza Tommaseo, sarà interdetto dalle 20 del 31 dicembre alle 2 del primo gennaio.

