Non siamo proprio in dirittura d'arrivo, ma neppure all'inizio della corsa. Eppure i cartelloni elettorali dei Comuni sui quali apporre i faccioni dei candidati, restano ancora desolatamente vuoti. Un segnale che i candidati non hanno alcuna intenzione di spendere per il semplice fatto che alle Europee, oltre ad essere il collegio vastissimo (Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Trentino) la certezza di staccare un biglietto per Bruxelles è decisamente limitata.



I PARTITI

Ma se i candidati "piangono il morto" sul fronte economico, non va benissimo neppure ai partiti. Le campagne elettorali costano e senza il finanziamento pubblico le casse dei partiti, anche quelli nazionali, sono desolatamente vuote. Per la verità un po' di materiale è arrivato in quei gruppi strutturati, Fratelli d'Italia, Pd, Lega e Forza Italia, ma i manifesti sono solo ed esclusivamente ad appannaggio del voto al partito e al massimo del leader, se si è candidato. Ognuno, insomma, deve aprire il portafoglio se vuole apparire sui tabelloni elettorali. Discorso diverso, invece, per i santini, i vecchi e sempre inossidabili "bigliettini da visita" che non costano molto e hanno più resa, anche se poi finiscono regolarmente nei bidoni delle immondizie. Vedere quelli che si trovano lungo le strade cittadine per credere. Il santino, però, è facilmente gestibile, può essere utilizzato dal candidato stesso, oppure consegnanto in blocchi a parenti e amici e in tempi veloci fa il giro.



APERITIVI E INCONTRI

Sono altre due voci in calo, soprattutto quella degli aperitivi. Anche in questo caso i costi sono saliti alle stelle e quindi quello che una volta era di rito per tutti i candidati, oggi viene concesso solo per l'arrivo dei leader sul territorio. I singoli candidati, invece, preferiscono incontrare gruppi organizzati, categorie e associazioni, ma feste in grande stile come si vedeva una volta, sono decisamente rimaste molto poche. Le Europee, invece, constringono, chi ha possibilità di farcela, a percorrere chilometri su chilometri, anche 250 - 300 al giorno, per raggiungere gli elettori.



PARTITO DEMOCRATICO

«Ho l'onore di rappresentare il Freiuli Venezia Giulia tra i candidati del Pd alle prossime elezioni europee». Lo scrive Sara Vito come "finestra sulla sua pagina Facebook. «Una grande sfida: dare al Fvg un rappresentante a Bruxelles per costruire un'Europa più forte, pulita e solidale, attenta ai territori, con al centro i cittadini». Poi l'esito di un incontro. «Sono stata tra le bellissime montagne dell'alto Friuli per parlare di ambiente, sociale, di spopolamento e di servizi sanitari, di montagna e di dissesto idrogeologico, tematiche che meritano la massima attenzione. Qui ancora più che altrove - ha spiegato Sara Vito - servono le comunità energetiche, buone pratiche che tengono insieme sviluppo e approccio sostenibile. Abbiamo bisogno di un'Europa solidale, soprattutto negli investimenti, per permettere una crescita equilibrata e armonica. Anche nelle terre più fragili e preziose».

FRATELLI D'ITALIA

«Grazie alla collaborazione del sindaco di Longarone - scrive il candidato di Fratelli d'Italia, Alessandro Ciriani - ho visitato Sinteco, un'azienda di macchinari altamente robotizzati che esporta in tutto il mondo. Il direttore generale dell'azienda ci ha fatto fare il giro dell'azienda. Sinteco è un'azienda non solo sviluppata sulla robotica, ma anche per l'appartenenza a livello territoriale infatti hanno sviluppato molti progetti di welfare aziendale».