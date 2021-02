Precipita dalla scala mentre monta un condizionatore: è grave

TRIESTE - Un uomo, di 71 anni, è stato trasportato all'Ospedale di Cattinara in grave condizioni dopo essere caduto dalla scala, mentre stava sistemando un condizionatore sul soffitto all'interno di un negozio in via Ghega, in centro città.

L'uomo cadendo ha sbattuto violentemente la testa sul pavimento. Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti anche la Polizia Locale insieme con gli ispettori dell'Azienda sanitaria. La scala è stata sequestrata e attualmente sono in corso le indagini per accertare la dinamica dei fatti.

