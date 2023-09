Il giallo del cadavere appeso al guardrail: in tasca fogli scritti e appunti su ritagli di giornale

TRIESTE - Nella tasca dei pantaloni sono stati ritrovati fogli vari, alcuni scritti in italiano altri in lingue diverse, appunti a penna su ritagli di giornale e altri documenti.

Cadavere bendato e piedi legati con nastro adesivo

L'uomo, che secondo il medico legale sarebbe morto tra le giornate di giovedì e venerdì, è stato trovato appeso per il collo al guardrail. Addosso nessun documento personale, anche se una prima analisi farebbe propendere per una persona di mezza età. Indossava scarpe nere, pantaloni e camicia caki, e sotto una maglietta nera con la scritta bianca "Live to ride". Aveva una benda sugli occhi, i piedi legati con nastro adesivo; le mani bloccate da una camicia. Sull'asfalto è stato trovato nastro adesivo e altri oggetti.

Le indagini

Mentre si resta in attesa del risultato dell'autopsia disposta ieri dalla pm, proseguono le indagini lasciando aperta qualsiasi ipotesi. Anche quella, seppur poco credibile, del suicidio. Le mani erano sì legate, ma avevano un margine di azione di una trentina di centimetri, distanza sufficiente per preparare l'ultimo gesto ma non tale da riuscire a liberarsi in caso di un eventuale ripensamento una volta avviata l'impiccagione, analizzano gli investigatori. La speranza è di trovare qualche riferimento visionando i filmati delle telecamere che sorvegliano la Grande velocità, un'arteria che somiglia a un'autostrada e che nessuno percorre a piedi.