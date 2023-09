Scoperta choc a Trieste: il cadavere di un uomo appeso per il collo al guardrail: bendato, legato e con segni di percosse

TRIESTE - Ritrovamento choc a Trieste oggi, domenica 24 settembre 2023: il cadavere di un uomo tra i 40 e i 50 anni, con i piedi legati, bendato e con segni di percosse, è stato trovato appeso per il collo al guardrail al bordo della superstrada Gvt, dopo la galleria di Valmaura in direzione Muggia. A fare la macabra scoperta sono stati, intorno alle otto di mattina, alcuni tecnici Anas che stavano per apprestarsi a compiere alcuni lavori.

Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Sembra che la morte dell'uomo risalga ad alcuni giorni fa.