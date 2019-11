di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ildi un uomo è stato recuperato attorno alle 13.30 inpoco prima deldi. Ad avvistare la salma che galleggiava tra le onde, alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il numero unico dell'emergenza 112 facendo intervenire sul posto la capitaneria di Porto che con i propri mezzi ha recuperato il corpo senza vita.La vittima è S.F. 85 enne originario di Matera ma da diversi anni residente a Trieste. Ne aveva segnalato la scomparsa il figlio, in mattinata, presso la Stazione Carabinieri di Trieste –via Hermet che aveva provveduto ad attivare il piano provinciale per le persone scomparse. Dalle notizie raccolte, l’anziano genitoree, dal pomeriggio di ieri, non aveva dato più alcuna notizia.