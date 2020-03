Trieste. Bora a 120 km/h: super lavoro per i vigili del fuoco, oltre 70 interventi

TRIESTE - Non danno tregua le raffiche di Bora che sta soffiando fino a raggiungere i 120 chilometri orari. Sono ore di super lavoro per i Vigili del fuoco che finora hanno portato a termine oltre 70 interventi di soccorso tecnico urgente.



Caduta rami e alberi, dissesti statici di elementi costruttivi, infissi e grondaie pericolanti le tipologie dei soccorsi eseguiti con quattro squadre, due della sede centrale, una del distaccamento di Opicina e una del distaccamento di Muggia, due autoscale e il funzionario di guardia. Da sabato 28, al pomeriggio, la Bora cesserà e le temperature inizieranno a risalire gradualmente in tutta la regione fino a raggiungere i 20 gradi centigradi in pianura.