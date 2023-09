Beccato a forzare le portiere delle auto in sosta: 41enne in manette

TRIESTE - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino rumeno, di 41 anni, residente a Trieste, per il reato di tentato furto aggravato.

La Squadra Volante della Questura è intervenuta in via Marconi, su segnalazione di un cittadino che dal balcone della propria abitazione aveva visto l'uomo che tentava di forzare delle portiere di alcune auto in sosta. La Polizia, grazie alla velocità d’intervento ed alle descrizioni fornite, è riuscita ad individuare l’uomo nella vicina via Fabio Severo mentre da accertamenti effettuati sulle vetture in sosta in via Marconi ha riscontrato una Subaru coi finestrini abbassati ed una Opel Corsa con la portiera forzata ed il finestrino rotto. I richiedenti, riconosciuto nel 41enne fermato l’autore delle effrazioni, hanno inoltre fornito agli agenti alcune foto dell’uomo, scattate col telefonino, intento a rovistare all’interno delle auto.