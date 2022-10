TRIESTE - Confermato il percorso della 54ma Barcolana: si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste della lunghezza totale di 13 miglia nautiche.

La partenza è fissata alle ore 10.30 di domenica 9 ottobre e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare: si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all'arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell'Unità, è posizionato l'arrivo della regata. Assieme ai gadget e al numero di mascone si ritirano anche le istruzioni di regata, il documento che regola nel dettaglio la partecipazione a Barcolana54 presented by Generali e che contiene alcune importanti novità.



COSA CAMBIA

La linea di partenza quest'anno è spostata in avanti, più verso il centro del Golfo, di circa duecento metri, per ragioni di sicurezza. In questo modo viene sensibilmente ampliato lo spazio a disposizione delle imbarcazioni prima del via: lo spostamento della partenza causa la traslazione dell'intero quadrilatero e quindi di tutte le coordinate delle boe, anche se la forma del percorso e la sua lunghezza restano invariate. Ulteriore novità riguarda il controllo - che diventerà molto severo - in relazione all'utilizzo del motore durante la regata. Vi saranno controlli in mare da parte dei giudici su tutte le imbarcazioni e gli scafi che fanno richiesta per tenere il motore acceso per far funzionare l'idraulica e dovranno provare - se protestati - con l'utilizzo di immagini girate da una videocamera - di non aver mai innestato la marcia e quindi utilizzato la propulsione durante la prova.



TELEGRAM

Al fine di migliorare la comunicazione con i partecipanti Barcolana è attivo quest'anno, un canale Telegram dedicato alle informazioni tecniche inerenti alla regata, dal meteo ai cambi di percorso, a tutte le informazioni che possono essere utili ai regatanti nei giorni dell'evento e in particolare durante la regata. Per accedere al canale, è necessario scaricare sullo smartphone che si utilizzerà durante la Barcolana l'applicazione di messaggistica Telegram e cercare il canale BARCOLANA54 Presented by GENERALI. «Abbiamo avviato questo canale - ha spiegato il direttore sportivo altura della Società velica Barcola Grignano Dean Bassi - su input della Capitaneria di porto e sulla base dell'esperienza di altre regate dedicate ai professionisti che lo attivano per tenere informati i partecipanti. Crediamo possa essere un valido aiuto soprattutto per aumentare l'informazione e ridurre il margine di incertezza».



BRIEFING

Torna intanto in presenza il briefing di Barcolana, dopo due edizioni svolte, causa pandemia, solo online. Si svolgerà al Salone degli Incanti come da tradizione la vigilia della Barcolana, sabato 8 ottobre, alle ore 18.30. «Partecipare al briefing è importante - ha spiegato il direttore sportivo della Società Dean Bassi - perché si tratta di un momento di confronto: per noi la sicurezza viene sempre al primo posto ed è dunque un momento importante per comunicare con tutti gli equipaggi».



ORARI

La sede della Società velica Barcola Grignano è aperta al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 19. Il call center risponde al numero +39 040 9897474 ed è disponibile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.