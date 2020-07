TRIESTE - Incidente stradale in corso in Darsella di S.Bartolomeo (sotto Scheriani) per una autovettura precipitata in una scarpata. La persona all'interno è stata estratta dai Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e consegnata alle cure del 118. Sul posto anche l'autogrù del Comando e la Polizia. Presente anche il soccorso alpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA