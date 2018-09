Atti osceni nel giardino frequentato da tanti giovani: due uomini nei guai

di E.B.

TRIESTE - Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia locale mentre erano impegnati inin uno dei vialetti del giardino Basevi, nel rione di San Giacomo, e accessibile a chiunque. Anche a numerosi adolescenti presenti vista la bella giornata di settembre. Dopo essersi ricomposti, sono stati accompagnati alla sede dei distretto di via Locchi dove gli agenti hanno accertato la loro identità: si tratta di un- regolarmente presente sul territorio nazionale - e dicon a suo carico precedenti specifici per atti osceni nei confronti di minori e in luogo pubblico.