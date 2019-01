Astinenza da droga, donna di 39 anni evade dai domiciliari: arrestata

di E.B.

TRIESTE - I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato A.C.,, per evasione dagli arresti domiciliari. Nel transitare in piazzale Gioberti, hanno notato una donna che, alla loro vista,Insospettiti, i militari dell’Arma si sono avvicinati per un controllo, riconoscendo immediatamente A.C., ben nota agli uffici di polizia per essere attualmente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata quindi fermata e accompagnata in caserma, dove, durante la stesura degli atti a suo carico, è stata colta da unda stupefacenti, per cui si è reso necessario l’intervenuto di personale sanitario del 118. Al termine degli adempimenti di rito e dell’intervento dei sanitari, i Carabinieri hanno dichiarato la 39ennee, su disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, l’hanno condotta presso la sua abitazione, ripristinando la misura degli arresti domiciliari.