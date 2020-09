Hotel Obelisco, acquistato all'asta per quasi 2 milioni di euro

TRIESTE - Finalmente l'hotel Obelisco di Opicina ha un acquirente che se lo è aggiudicato all'asta per quasi 2 milioni di euro. Non si conoscono le generalità dell'acquirente ma è lecito sperare che ora - dopo anni e anni di degrado, incuria e abbandono - l'ex albergo (ora ridotto a rudere) conoscerà nuova vita. L'asta - dopo numerose andate a vuoto in passato - si è svolta al tribunale di Milano. La struttura è di 60 mila metri quadrati con vista sul Golfo, campi da tennis (ora tutto è in stato di totale abbandono) e piscina. L'area sportiva si estende per 5.820 metri quadrati e il parco parcheggi è di 28.168 metri quadrati.

