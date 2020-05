Esce in bicicletta e non torna più a casa, le ricerche nella zona di Monfalcone

MONFALCONE - Un uomo di 74 anni è scomparso dalla giornata di ieri, sabato 30 maggio, nella zona di Marina Julia in Comune di Monfalcone (Gorizia). Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe uscito in bicicletta senza più far ritorno nella propria abitazione e i congiunti temono possa essere rimasto vittima di un malore. Impegnati nelle ricerche ci sono i Vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia e del distaccamento di Monfalcone. Le indagini sono coordinate dal locale Commissariato della Polizia di Stato. La Polizia municipale ha messo a disposizione i propri droni per le ricerche dall'alto. Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA