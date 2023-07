Va in acqua a fare una nuotata e non torna più a riva. Scattano le ricerche per mare e cielo

GRADO - Un uomo sulla sessantina in vacanza a Grado, in provincia di Gorizia, è disperso dopo essere uscito per una nuotata al largo della località balneare.Si tratta di un turista tedesco. Per le sue ricerche sono stati attivati i vigili del fuoco, con una loro imbarcazione e l'elicottero decollato da Venezia, e le motovedette della Capitaneria di porto di Monfalcone. Le ricerche al momento non hanno dato esito e sono estese a tutto il litorale.