Infarto mentre fa il bagno a Rosolina, morto 49enne. Malore dopo un tuffo, grave 50enne

ROSOLINA-PORTO TOLLE - Un infarto mentre si trovava in acqua per un bagno, verso le 17.30 di oggi, domenica 2 luglio, a Rosolina Mare in spiaggia libera, è costato la vita a un 49enne di origini campane, residente a Lusia, Antonio Esposito. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione una volta portato sulla spiaggia. A Barricata, invece, circa un'ora prima, un 50enne portotollese si è analogamente sentito male dopo un tuffo, venendo soccorso e rianimato dopo quasi mezz’ora di massaggio cardiaco e respirazione forzata, venendo poi intubato e trasportato con l’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale di Padova dove sembra essere stato poi stabilizzato.

