Trieste. Violenta discussione si trasforma in aggressione con un taglierino: arresti domiciliari per un 27enne

TRIESTE - Aveva aggredito un connazionale, lo scorso 4 ottobre, con un taglierino dopo una violenta discussione. Oggi, venerdì 13 ottobre, è arrivata la disposizione degli arresti domiciliari: si tratta di un cittadino iracheno domiciliato a Trieste, di 27 anni.

Il giovane dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere, reato aggravato dall'aver agito per futili motivi.

Secondo una ricostruzione, a chiamare il numero unico di emergenza è stato un ufficiale dell'Esercito che stava transitando in zona. Una pattuglia del locale nucleo dei carabinieri, in servizio di pattugliamento in zona, è giunta sul posto mentre la colluttazione era ancora in corso. Il 31enne, anch'egli residente a Trieste, è stato ferito al volto e all'occhio con il taglierino. Entrambi sono stati portati in pronto soccorso a Cattinara. L'aggressore è stato dichiarato in stato di arresto, mentre il giudice ha convalidato l'atto e disposto gli arresti domiciliari.