A4, incidente in autostrada nel tratto fra Redipuglia e Villesse. Schianto fra tre camion, un ferito

GORIZIA - Schianto fra tre mezzi pesanti intorno alle 9 di questa mattina, 26 aprile, sull'autostrada A4, nel tratto tra Redipuglia e Villesse, in direzione Venezia. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i mezzi soccorso meccanico.

Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo del proprio mezzo.