Zero Branco, rapina nel centro benessere: uomo armato di coltello minaccia la dipendente ma lei reagisce e lo fa scappare Video

ZERO BRANCO (TREVISO) - Suona il campanello del negozio, un centro benessere in via Monte Piana a Zero Branco, una dipendente va ad aprire e si trova davanti un uomo armato e con il volto travisato che la afferra e le grida di darle l'incasso della giornata. E' successo nella serata di giovedì 21 settembre nella cittadina in provincia di Treviso, ma il tentativo di rapina non è andato come il bandito si aspettava: la giovane dipendente, infatti, afferrata a un braccio e sotto la minaccia di un coltello, ha comunque trovato la forza di reagire. Svincolandosi dalla presa dell'uomo, è riuscita a scappare fuori dal locale e ha iniziato a gridare chiedendo aiuto.

A quel punto il malvivente è scappato, senza riuscire a rubare niente.

Monica: «Ho aperto e lui era lì, voleva i soldi»

Monica, dipendente del centro benessere, ha raccontato di aver sentito il campanello, di aver aperto e di essersi trovata davanti l'uomo armato che è entrato e l'ha afferrata a un braccio, puntandole il coltello contro. Il bandito l'ha trascinata fino alla cassa intimandole: «Dammi i soldi» (VIDEO). Ma Monica si è fatta coraggio ed è riuscita a scappare fuori dal negozio e chiedere aiuto al bar di fronte.

La fuga verso il bar e l'intervento di Fabio

Ed è stato proprio Fabio Chin, il titolare del bar All'Angolo, il primo ad intervenire sul posto. «Ho cercato di capire cosa stesse succedendo, ho avvisato immediatamente le forze dell'ordine che sono arrivate prontamente» (ecco cosa ha raccontato - VIDEOINTERVISTA).