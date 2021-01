Luca Zaia in diretta oggi: «Nuove zone: Veneto giallo o arancione ma non rosso». Riapertura delle scuole: «Lì il Covid si diffonde». Vaccini: «Tagliamo il 29% a tutti»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Ancora in primo piano la vicenda vaccini Pfizer, con forniture dimezzate e ritardi, intanto il Veneto continua a restare in zona arancione, con le regole e restrizioni che la fascia prevede. Ma il virus sembra allentare la morsa sul nostro territorio dai primi del mese, le curve dei ricoveri in terapia intensiva negli ospedali del Veneto mostrano l'andamento dell'epidemia in modo chiaro (GUARDA). Dalla riunione fra i presidenti delle Regioni e il Governo ieri sera, sul tema vaccini, è emersa una proposta del governatore del Veneto: «Che il taglio sia uguale per tutte le Regioni. Se il taglio è del 29% a livello nazionale, almeno sia orizzontale».

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 615mila, test rapidi 2milioni e 339mila (44mila in totale nelle ultime 24 ore), 1.359 positivi sulle ultime 24 ore (3% di incidenza), 301.486 positivi da inizio pandemia, oggi 57.469 attualmente positivi, 2.898 ricoverati oggi, 338 in terapia intensiva (-1), 2560 in area non critica (-43), 8.256 sono decessi ad oggi, +69 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

«Siamo nella giornata clou delle valutazioni, ossia il mercoledì, venerdì avremo la nuova classificazione delel Regioni, non so quale sarà: i dati sono buoni, questo va detto - ha assicurato il presidente Zaia -. L'ospedalizzazione sta scendendo in modo importante ma anche l'Rt e altri parametri stanno scendendo. Vedremo se saremo arancioni o gialli, di certo non rossi . Ma non pensiamo che sia finita, il virus c'è ancora. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma se torna il sistema dello struscio delle piazze e fra comuni, capite che il virus potrebbe riprendere vigore».

Scuola

«Altro momento di assembramento è la scuola, io ricordo che ho un incremento della curva in correlazione con la riapertura delle scuole. La scuola è una forma di aggregazione problematica per la diffusione del virus, oggi a nostro avviso la sicurezza non è totale, spero che il Tar valuti bene le relazioni dei tecnici che abbiamo depositato. E' squallido pensare che la scuola sia stata chiusa per un vezzo politico. E quando riapriremo daremo lo spaccato in diretta di quello che accade nelle scuole dal punto di vista epidemiologico. Questa battaglia sarà finita quando avremo l'ultimo cittadino dimesso ». «Per l'eventuale riapertura delle scuole dal primo febbraio dobbiamo innanzitutto valutare la classificazione da venerdì prossimo, quando capiremo se saremo gialli o arancioni, una volta capito questo valuteremo insieme alla Prevenzione cosa fare». E se il Tar accogliesse i ricorsi e la scuola dovesse riaprire da lunedì? «I trasporti avranno bisogno di almeno 4 giorni per partire, ma sono a posto, i piani sono stati depositati presso le Prefetture. Fermo restando che vorremmo in caso leggere bene il dispositivo del giudice. Dovremo capire le motivazioni della sentenza, poi potremmo ricorrere al Consiglio di Stato, fra le possibilità».

Vaccini

«Ieri sera con il Governo abbiamo parlato solo di vaccini. Ma la situzione non è chiara. Se dobbiamo tutelare la situazione nazionale e veneta dobbiamo vedere il contratto, che avrebbe stipulato la commissione europea e gli Stati avrebbero invece fatto la richiesta di forniture. Difficile capire come stiano le cose senza avere il contratto ma è vero che anche in altri paesi europei ci sono stati tagli, come Germaia e Francia. Il dubbio che mi viene è che l'azienda abbia fatto il conto sulle 5 dosi, invece che le 6: la sesta dose rappresenta il 20% in più del vaccino. «Ripeto - ha sottolineato - che se c'è da tutelare la posizione nazionale e veneta non si può prescindere da sapere qual è il contratto. Se c'è scritto che il plafond di fornitura è trimestrale, e non c'è un impegno formale a livello settimanale, l'azienda non ha commesso irregolarità. È vero che anche in altri Paesi europei si è tagliato. Non vorrei - ha concluso - che l'azienda abbia fatto conto sulle cinque dosi e non su sei» ha spiegato.

Tagli del 29% oer tutte le Regioni: la proposta di Zaia

Dobbiamo essere messi nelle condizioni di vaccinare, ho ribadito la necessità che il taglio del 29% alla fornitura sia orizzontale e si tagli di quello tutte le Regioni: questo è un modo perequativo, mutualistico e senso di responsabilità. Adesso avremmo un paio di settimane, questa e la prossima, di disagio, quella dopo dovremmo tornare a regime. Spero che AstraZeneca abbia i requisiti ed Ema dia il via libera: dovrebbe dare 8milioni di dosi in un trimestre, significherebbe iniziare a vaccinare in modo davvero potente, coinvolgendo anche i medici di base».

«Chi ha subito tagli questa settimana riceverà più dosi la prossima, Pfizer cercherà di riequilibrare i tagli», ha spiegato Zaia in conferenza stampa. «La Regione sta tentando in tutte le maniere per capire se vi siano canali alternativi legali per approvvigionarsi, ma per adesso non ne abbiamo trovati», ha spiegato il governatore. «I vaccini alle varie regioni erano stati distribuiti con il criterio della popolazione di ogni regione, i tagli invece non si sa come siano stati fatti e quali criteri abbiano seguito».

Quanti vaccini servono al Veneto?

«Ci servono 110 mila dosi per i richiami. Al momento abbiamo 22.230 dosi dell'ultima fornitura più altre 20 mila in magazzino». Lo ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia. «Avevamo un programma prudenziale - ha notato - e ci servono tutte queste dosi, ma non pensavamo che ci fosse il taglio del 50%. Comunque per questa settimana ne veniamo fuori, poi domani è un altro giorno», ha concluso.

Ospite della diretta oggi il dottor Luciano Flor a Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto.

