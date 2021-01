Bollettino Coronavirus in Veneto, 746 nuovi contagi e 21 vittime nella notte, scendono ricoveri e intensive

Coronavirus in Veneto, i dati di Azienda Zero di oggi 20 gennaio 2021.

Dalle 17 di ieri sera i nuovi casi sono stati 746 e 21 i decessi. Le persone attualmente positive calano da 59.526 a 57.469, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 8.256. Sono ricoverati negli ospedali veneti in area non critica 2.560 pazienti (-5) e 338 nelle terapie intensive (-1).

APPROFONDIMENTI 19 GENNAIO Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 1085 contagi e 129 morti,... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, crolla al 4.4% il tasso di contagio: 454 casi su... LA POLEMICA Scuola Fedriga: «Comitati tecnici utilizzati a fini politici....

La provincia con maggiori contagi è Verona (169) poi Treviso con 162 , Padova (139), Venezia (122) quindi Vicenza 83, Rovigo (32), Belluno (30).

Ultime 24 ore

Risale il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, anche a fronte dell'alto numero di tamponi effettuati: sono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, che portano a 301.486 il totale da inizio pandemia. Il Bollettino regionale segnala inoltre 69 decessi, con totale a 8.256. Diminuiscono ancora, invece, i dati ospedalieri, con 2.560 ricoverati nei reparti non critici, -47 rispetto a ieri, e 338 (-1) nelle terapie intensive.

BOLLETTINO AZIENDA ZERO DEL 20 GENNAIO ORE 8

IL REPORT di ieri sera

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA