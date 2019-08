Febbre del Nilo, primi due casi nel Trevigiano: contagiata una coppia

CASALE SUL SILE - Esplode la stagione della Febbre del Nilo. Ieri sono stati registrati i primi due casi nel trevigiano: un uomo di 46 anni e una donna di 45, entrambi residenti a Casale sul Sile, sono stati colpiti dal virus del West Nile. Nelle prossime ore verrà effettuata una disinfestazione straordinaria contro le zanzare in un raggio di 200 metri dalle loro abitazioni. La conferma è arrivata nel pomeriggio dai laboratori dell'azienda ospedaliera di Padova. L'uomo e la donna presentavano sintomi simili influenzali: febbre, mal di testa e dolore alle articolazioni. Non sono passati per il pronto soccorso. Si sono rivolti al loro medico di famiglia. E questo li ha inviati direttamente ai laboratori di Padova. Qui i sospetti sono stati confermati.



