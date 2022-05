Imoco Volley Conegliano campione d'Italia per la quinta volta: pantere invincibili

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è campione d'Italia per la quinta volta nella sua giovane storia, la quarta consecutiva. Dopo i trionfi del 2016, 2018, 2019 e 2021, questa sera, 10 maggio, all'Arena di Monza le pantere guidate da coach Daniele Santarelli hanno sofferto, come in Gara1 e Gara2, contro il Vero Volley ma hanno poi dominato il tie-break, alzando la coppa dello scudetto per il tripudio dei circa 200 tifosi arrivati in Brianza e delle migliaia che hanno seguito la partita in tv.