Finale scudetto per l'Imoco: parcheggio sotto sequestro, avviso ai tifosi: «Rischio caos, arrivate in anticipo al Palaverde»

CONEGLIANO - Conto alla rovescia per la finale scudetto della serie A volley femminile. La gara che assegnerà il titolo italiano è in programma per domani, 7 maggio, alle 20.45 al Palaverde di Conegliano "tana" delle pantere dell'Imoco Volley, pronte a sfidare le avversarie del Vero Volley Monza. Alla vigilia della finale dalla società trevigiana la raccomandazione ai tifosi di arrivare in anticipo al Palaverde, sold out: «Poichè la situazione-parcheggi attigui al Palaverde risente dell'impossibilità, non dipendente dalla volontà di Imoco Volley, di utilizzare il park privato situato in via Marconi in quanto soggetto a sequestro giudiziario, si consiglia chi abbia acquistato il biglietto per gara3 di premunirsi arrivano in anticipo al Palaverde vista la grande affluenza di pubblico, per non subire disagi o ritardi».