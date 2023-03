VITTORIO VENETO - Una sola postazione attiva, nonostante una seconda sia stata chiesta al ministero dell’interno ancora nel 2017. E i tempi di attesa per il rinnovo della carta d’identità, se non prenotato con largo anticipo, si dilatano. Un problema denunciato da alcuni cittadini che, arrivati sotto scadenza della carta d’identità, nonostante le lunghe attese fuori dall’ufficio anagrafe nei giorni di apertura senza prenotazione, non sono riusciti a rinnovare, nei tempi, il loro documento. Un problema che l’assessore ai servizi demografici Ennio Antiga ha voluto affrontare, con una comunicazione, in apertura al consiglio comunale di giovedì.



L’INVITO

«Cari concittadini siamo consapevoli e dispiaciuti per i problemi legati alla difficoltà di ottenere un appuntamento per il rinnovo delle carte d’identità in tempi brevi – ha affermato - Si evidenzia che minimo 40 giorni prima della scadenza d’ufficio, si provvede ad inviare una comunicazione preventiva di scadenza del documento di identità, ma va anche ricordato che a oggi, se voglio prenotare, il giorno più vicino cade il 25 maggio. Tanti arrivano allo sportello con la richiesta del rinnovo già con la scadenza passata di alcune settimane, per non dire mesi, creando un’inevitabile sovrapposizione. Purtroppo è un problema condiviso in diversi comuni, ma a differenza di altri in cui l’accesso ai servizi è esclusivamente su prenotazione, la nostra amministrazione continua a consentire, seppur in limitate giornate, l’accesso senza prenotazione». Si tratta del lunedì dalle 8.30 alle 12.45 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.45. Nelle altre giornate di apertura dell’ufficio si accede solo su prenotazione: a ieri, sabato, il primo giorno utile è il primo giugno. Il comune ha calcolato che per una carta d’identità servono 15 minuti: nei giorni di apertura se ne fanno da 9 a 14. Molti cittadini hanno sollecitato il comune ad attivare una seconda postazione, ma non è una cosa così semplice.



LA RICHIESTA

«Computer e stampanti per le carte d’identità non sono quelli del comune, ma del ministero dell’interno – ha spiegato Antiga - E alla richiesta di una seconda postazione, inoltrata nel 2017, il ministero non ha mai risposto». Nel 2021 sono state rilasciate 4.394 carte d’identità e nel 2022 oltre 3.332. L’assessore ha poi spiegato che per urgenze è possibile contattare gli uffici. «Chiediamo scusa per le difficoltà, ma chiediamo anche un aiuto ai cittadini: controllate i vostri documenti e organizzatevi per tempo».