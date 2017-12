Il ministro Orlando a sorpresa nel carcere di Santa Bona: ma non trova nessuno

di Elena Filini

TREVISO - Ha definito leildurantedi venerdì. Una visita di circa 45 minuti, all'interno di un percorso a Nordest per constatare di persona e in maniera non annunciata la situazione delle prigioni italiane. Talmente imprevista che nella casa circondariale, impegnato in un convegno a Verona, e neppure la, in servizio al Baldenich di Belluno, che deve sdoppiarsi fra le due strutture.Andrea Orlando, insieme alla sua portavoce ha varcato i cancelli di Santa Bona verso le 17 e ha suonato il campanello del portone d'ingresso come fosse un normale cittadino. È stato registrato e accompagnato insieme al suo staff in una visita alle due sezioni del carcere di Treviso dall'ispettore di sorveglianza. Si è fermato prima nella reclusione, dove stanno i condannati, e ha scambiato alcune battute con alcuni di loro. Lo scopo era quello di visionare le strutture e verificare le reali condizioni dei detenuti, al di là delle relazioni ufficiali che periodicamente vengono fatte al suo ufficio...