FOLLINA - Il nome di Follina uno dei comuni della “Core Zone” delle colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’Unesco ha fatto, e continua a fare in questi giorni il giro del mondo. In questa occasione per ò , non si parla del buon vino o dei prodotti locali e nemmeno della meravigliosa Abbazia. La “popolarità” di Follina è legata al gigante Microsoft. Il due maggio scorso la Nao Sec fornitore di servizi di sicurezza giapponese aveva segnalato la presenza di un virus che sembrava usare il programma Word per introdursi nei computer ed era stato usato dagli hackers per disturbare i pc della B i elorussia. al virus - qui la curiosità - è stato dato il nome Follina. Il nome - alquanto singolare - del virus deriva dalla numerazione tecnica dello stesso che inizia con il numero 0438 come appunto il prefisso telefonico del gioiello del quartier del Piave . La scelta del paese - nonostante il prefisso copra anche altri Comuni - è stata del tutto casuale ma ha consentito al nome di Follina di fare il giro del mondo.

