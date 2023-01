Tre alpaca e tre lama fuggono da un recinto, arrivano i carabinieri

VILLORBA - Curioso intervento nella prima mattinata di oggi, lunedì 2 gennaio, da parte di militari dell'Arma nel comune di Villorba. Tre alpaca e tre lama si sono infatti allontanati da un terreno di proprietà privata la cui titolare ha avvisato tempestivamente dell'accaduto i Carabinieri. La pattuglia è intervenuta anche per scongiurare eventuali pericoli nella via Campagnola, adiacente al campo interessato, un'arteria stradale secondaria ma comunque percorsa da molti automobilisti dove in quel momento, peraltro, gravava una fitta nebbia. Non senza qualche difficoltà e grazie all'opera di proprietari e vicini accorsi in loco gli animali, illesi, sono stati ricondotti all'interno di area recintata, senza conseguenze per alcuno.