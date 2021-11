Vidor piange Marisa, morta a 54 anni dopo aver combattuto contro la malattia

VIDOR (TREVISO) - Ha lasciato sgomenta l'intera comunità la prematura scomparsa, avvenuta domenica, di Marisa Viero, 54 anni di Colbertaldo, spirata dopo aver a lungo combattuto con una malattia grave. Marisa aveva lavorato a fianco del coniuge che gestiva un'attività di macelleria in paese per due decenni. Originaria di Annone Veneto (Venezia), era conosciuta e apprezzata in paese per la sua solarità e la simpatia con la quale amava servire i clienti dell'attività che conduceva con il marito. Prima dell'impiego nella macelleria aveva lavorato in diversi supermercati della zona tra cui il supermercato Rosa a Col San Martino e poi a Crocetta del Montello e Miane lasciando sempre in tutti i posti di lavoro un bel ricordo per la sua affabile personalità. Per due anni aveva lavorato anche all'azienda agricola San Martino.

Anche l'amministrazione comunale ha voluto ricordare Virna con parole di cordoglio: «Anche l'amministrazione comunale si unisce al dolore dei famigliari per la prematura scomparsa di Marisa ricordandola anche per il suo lavoro svolto negli anni nella nostra comunità oltre al suo immancabile sorriso, alla sua gentilezza e alla sua sensibilità. Una persona splendida, che ha svolto il suo lavoro con amore e che ha trasmesso a tutti la sua personalità solare e il suo sorriso, essendo sempre gentile e disponibile. Siamo vicini a tutti i famigliari e le persone che l'hanno conosciuta e ne hanno apprezzato la grande umanità».

Marisa lascia nel dolore le figlie Arianna e Alessandra, la mamma Maria, la sorella Virna, amici e parenti. Il funerale sarà celebrato domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Colbertaldo. Il rosario sarà recitato oggi alle 18 nella stessa chiesa.

