Malore sulla via degli Dei: 18enne trevigiana si accascia a terra priva di coscienza

TREVISO - Ragazza trevigiana di 18 anni si è sentita male durante un'escursione in valle Serena, sull'Appennino Bolognese, nel comune di San Benedetto Val di Sambro. La giovane era arrivata in città insieme a un'amica per affrontare la via degli Dei, da Bologna a Firenze, lungo i sentieri dell'Appenino.

Ieri, domenica primo agosto, le due amiche sono partite da Madonna dei Fornelli, dirette al Passo della Futa sul sentiero CAI 019, una tappa lunga poco più di 18 chilometri, di media difficolta e con un dislivello di 550 metri. Una delle due trevigiane, dopo aver percorso circa 1,5 chilometri in direzione Val Serena, si è sentita male ed è caduta a terra priva di coscienza . L’amica ha immediatamente chiamato il 118, sebbene nella zona il segnale telefonico non fosse buono. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Castiglione dei Pepoli e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo composta da 6 operatori. La paziente, che nel frattempo si era ripresa, una volta raggiunta dal personale sanitario e dai tecnici del CNSAS è stata valutata e posizionata sulla barella portantina e con tecniche alpinistiche trasportata fino alla strada carrozzabile, dove poi l’ambulanza l’ha accompagnata all’ospedale di Castiglione dei Pepoli per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco.