VEDELAGO - Il dado è tratto. Marco Perin va da solo: il vicesindaco uscente si candida alla carica di primo cittadino di Vedelago. Imprenditore e geometra, 47 anni, 24 dei quali passati in consiglio comunale, padre di tre figli, correrà alle elezioni di metà maggio a capo della sua lista civica, che già cinque anni fa arrivò al 26%. Lo strappo in casa Lega è così ufficiale. La sfida, infatti, sarà anche con Giuseppe Romano, il candidato sindaco frutto della convergenza del Carroccio e Fratelli d’Italia (oggi qui il primo è al governo e i secondi all’opposizione) in nome del centrodestra unito. «È arrivato il momento di proporsi per la guida di Vedelago indipendentemente dalla scelta dei partiti, che rispetto – spiega Perin – le logiche politiche nazionali hanno avuto la priorità su Vedelago. E questo senza tener conto delle persone, delle esperienze e dei risultati. Per me la priorità resta Vedelago e, forse, il mio impegno di tutti questi anni lo dimostra».



IL CURRICULUM

L’esperienza non manca. Perin è entrato in consiglio comunale nel 1999, a 23 anni. Di seguito è stato assessore alle sport e alle politiche giovanili, tra il 2004 e il 2009 consigliere di opposizione e dal 2009 al 2012 vicesindaco e assessore alle attività produttive. Nel primo mandato del sindaco Cristina Andretta, dal 2013 al 2018, vicesindaco e assessore al bilancio e ai lavori pubblici. E negli ultimi 5 anni, sempre amministrazione Andretta, vicesindaco, assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, patrimonio e personale. Tra il 2010 e il 2012, inoltre, ha guidato la consulta attività economiche e turismo Anci Veneto. E nel 2017 è stato presidente di Marca Riscossioni (Ctm). La candidatura a sindaco oggi arriva nel segno della continuità con l’amministrazione uscente. Dopotutto la stessa Andretta, che ora lo supporta, l’ha già indicato come suo successore ideale. «Quella di Perin è una candidatura naturale – sottolineano dalla civica – è sempre stato in prima fila sia nella realizzazione dei punti del programma che nella gestione delle emergenze». Si riparte da qui. «Continuerò a essere coerente con i miei ideali e il mio modo di essere – assicura lui – essere amministratori significa rappresentare la tua comunità, e per farlo devi conoscerla». «I 24 anni di esperienza sono un bagaglio e una forza da mettere a disposizione della comunità – evidenza Perin – amministrare un Comune non è cosa semplice, specie negli ultimi anni, perché sono cambiate molte cose. Quando si pensa al pubblico in generale vengono in mente le tempistiche lunghe. Posso invece assicurare che la velocità con cui si evolvono le normative, così come le possibilità e le opportunità, è molto rapida». «Per essere pronti è necessario non solo esserci, ma anche avere idee e progetti pronti adattando a volte le priorità – continua – la loro condivisione è fondamentale, non solo a parole, perché poi diventano impegni e risultati concreti. Come gli 8 milioni che siamo riusciti a ottenere in un solo anno per diverse opere tra cui il nuovo polo d’infanzia di Barcon, che comprende un nuovo asilo nido e una nuova scuola per l’infanzia, come l’asilo nido per Casacorba o il finanziamento per il miglioramento sismico della scuola media, le piste ciclopedonali di Via Nazionale a Fossalunga, Via Spada a Fanzolo e Via Castellana a Vedelago e molti altri progetti che vedranno a breve la concretizzazione».



LE SFIDE

Ora si guarda al futuro. Con un riferimento fisso: «L’impegno costante, che fa la differenza». Le prossime sfide comprendono nuovi investimenti nell’edilizia scolastica e il completamento del percorso di mobilità sostenibile. E la nuova circonvallazione di Vedelago. «Una grande viabilità alternativa ottenibile attraverso il Piano ambientale, unico vero progetto in grado di riqualificare le aree di attività di cava e al tempo stesso di creare delle opportunità, doverose, per il territorio – conclude Perin – ma anche di aprire alla concretizzazione della tanto attesa circonvallazione che consentirà di eliminare il traffico pesante del centro, e non solo, aprendo così alla realizzazione della nuova piazza di Vedelago».