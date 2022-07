Vazzola, ragazzi Down trebbiano il grano per realizzare farina e pasta. Ecco il nuovo progetto solidale

VAZZOLA - Una trebbiatura solidale di grani antichi con mezzi agricoli dei primi del ‘900. È questo il nuovo progetto sociale e inclusivo, promosso dall’Azienda Agricola Cecchetto Giorgio di Tezza di Piave, che dà la possibilità ai ragazzi dell’AIPD Marca Trevigiana (nota associazione che sostiene decine di famiglie di persone con la sindrome di Down) di conoscere e mietere grani antichi della varietà Mentana dai quali nasceranno farina e pasta. Ogni confezione realizzata è poi diversa l’una dall'altra perché a renderla unica è la decorazione che ciascun ragazzo ha deciso di disegnarci sopra.

L’evento benefico si è svolto grazie alla partecipazione del gruppo “I Frascassati” di Cimetta di Codogné che ha messo a disposizione gli storici mezzi agricoli utilizzati per la trebbiatura dei grani. «Si tratta di un’iniziativa costruttiva e originale che consente di trasmettere ai giovani il sapere dei nostri avi – commenta il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Il tutto attraverso un passaggio di conoscenza fondamentale per comprendere le nostre origini e custodirle come parte di un prezioso patrimonio collettivo». «Grazie a tutta la famiglia Giorgio Cecchetto che come sempre ci dà l'occasione di far vedere quanto siamo in gamba» fa invece sapere l’AIPD.