Da' in escandescenza e danneggia l'ingresso della caserma dei Carabinieri di Spresiano

SPRESIANO (TREVISO) - Da' in escandescenza, danneggia l'ingresso della caserma dei Carabinieri di Spresiano e rovesca alcuni cassonetti. Il fatto è accaduto questa mattina, 21 ottobre, intorno alle 6 quando un signore con problemi di natura psichiatrica ha preso a calci alcuni cassonetti di rifiuti, danneggiato il citofono, l'insegna e il cancello d'ingresso della caserma dell'Arma. E' stato subito bloccato dai Carabinieri che dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno condotto all'interno degli uffici dove si trova tutt'ora in attesa di provvedimenti a suo carico d'intesa con l'Autorità Giudiziaria.