Vandali nella scuola media di Vazzola: entrano, mettono a soqquadro le aule e svuotano un toner sul pavimento

VAZZOLA (TREVISO) - Vandali nella scuola media Cadorin di Vazzola. Ignoti, probabilmente approfittando delle giornate estive dove la città è più vuota, si sono introdotti nel plesso scolastico svuotando sul pavimento una cartuccia di toner per stampante e mettendo a soqquadro alcuni locali.

I danni sono ancora in fasi di quantificazione ma, stando alle prime verifiche, non mancherebbe niente. Indagini in corso dei Carabinieri di Codognè che stanno cercando di risalire ai colpevoli.