​Entra in casa di un'anziana con i complici per rapinarla: 26enne denunciata

VALDOBBIADENE - I carabinieri della Stazione di Valdobbiadene hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso L.O., 26enne originaria di Treviso, disoccupata, pregiudicata, ritenuta responsabile di una tentata rapina in concorso avvenuta il 20 giugno a Valdobbiadene ai danni di un'anziana residente in via dei Bernardi. Con l'aiuto di tre complici ancora da identificare, L.O. ha bussato alla porta dell'anziana e, con la scusa di compilare un avviso per il vicino di casa che non era reperibile, è entrata nell'abitazione. Durante la compilazione del modulo da parte di L.O. l'anziana ha notato la presenza di un giovane che stazionava davanti alla porta di ingresso e di un altro uomo che usciva frettolosamente dalla camera da letto, dove si era introdotto approfittando di un momento di distrazione della padrona di casa. Nel tentativo di bloccare l'intruso che usciva dalla camera da letto, l'anziana è stata afferrata con forza alla mano sinistra, riportando lievi ecchimosi. Dopo che L.O. e gli altri due uomini fuggivano dall'abitazione, la vittima è riuscita a vedere che sulla strada c'era un'auto berlina di colore scuro, guidata da un terzo uomo che con i malfattori saliti a bordo si allontanava. Grazie alla testimonianza della vittima e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana, le indagini hanno permesso di risalire all'identità di L.O. Sono in corso gli accertamenti per risalire agli altri tre complici.

