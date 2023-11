VALDOBBIADENE - «Non bevete l’acqua del rubinetto». Allarme escherichia coli, batterio che può causare anche gravi infezioni, a San Vito di Valdobbiadene. Nella frazione i circa 500 residenti sono stati invitati, con ordinanza firmata dal sindaco Luciano Fregonese, ad evitare il consumo dell’acqua potabile se non previa bollitura. Nessun problema, invece, se l’acqua della rete idrica viene impiegata per lavarsi. La causa, ha spiegato Ats, è da attribuire all’aumento di impurità causata dall’abbondanza di precipitazione. «Vogliamo rassicurare i cittadini di Valdobbiadene che la situazione è costantemente monitorata – ha spiegato Pierpaolo Florian, direttore di Ats - domani (oggi per chi legge), l’Usl effettuerà nuove analisi per verificare se il problema permane o meno e quindi la popolazione verrà aggiornata».

L’ALLARME

Ieri, in tarda mattinata, in municipio a Valdobbiadene è arrivata una comunicazione che informavano che, “a causa di presenza di escherichia coli nella rete idrica, si raccomanda l’uso dell’acqua potabile solo previa bollitura”, per poi elencare le vie – e quindi le abitazioni – interessate da questa problematica. Indicazione che vale per chi risiede in via Perine, via Pellico, via Cal del Ruio (lato ovest), via Val, via Manzoni, via Passo del Piave, via Giaron, via del Castegner, via Bernardi, via Riva Borella, via Bocassino, via Pose, strada Buttolane, via dei Tramet, via Cal Fontana, via Pra’ dell’Orto, via Sotto Mur del brolo, via S. Giorgio, via della Castella, strada Longo e Gravon, piazza Mirabella, via del Carop, via Fossadel, via Posas, via Narancon, vicolo Cimitero, via Cal di Fontana e via Garibaldi, dal civico 211 in su (civici dispari) e dal civico 140 in su (civici pari). A stretto giro il comune ha informato i cittadini interessati, quindi il sindaco ha firmato l’ordinanza.

IL SINDACO