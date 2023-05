FICAROLO - Campagne allagate, interventi a raffica della Protezione civile, numerose chiamate d'aiuto ai vigili del fuoco e una situazione, in alcuni comuni fortemente critica. Il maltempo spaventa anche il Medio e Alto Polesine: le incessanti piogge cadute preoccupano soprattutto Ficarolo. Il sindaco Fabiano Pigaiani non usa mezzi termini: «Le abbondanti precipitazioni avvenute nelle ultime ore non si erano mai registrate prima d'ora in paese». Nella lunga fase di perlustrazione del territorio sono emersi svariati problemi: «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) accompagnato dal tecnico comunale Matteo Previato, ho effettuato un sopralluogo sul territorio. Si evidenziano un modesto allagamento di via Piave con forti disagi in particolare a una famiglia già in via di risoluzione, un allagamento eccezionale di Via Roma mai registrato prima d'ora, lo straripamento dello scolo Donegale con allagamento delle campagne circostanti in zona Bassantina-Vegri, si è allagata parte di via Fermi, è andata in sofferenza la fognatura delle vie Primo maggio e Vallicella anche per il carico d'acqua derivante dal depuratore del comune di Salara. Inoltre c'è stato un allagamento parziale delle vie San Pietro e Belfiore, in prossimità della fossa Marchesana. Disagi per ulteriori allagamenti nella ditta Spic».

OCCHIOBELLO

Tre squadre della Protezione civile sono state impegnate nella notte tra mercoledì e giovedì, oltre a ieri mattina, per gestire alcuni allagamenti tra Santa Maria Maddalena e Occhiobello. In particolare si è reso necessario un intervento in via della Pace per la saturazione delle fognature e conseguente allagamento in strada, e un intervento in via del Cinema italiano per un accumulo di acqua che rischiava di entrare in alcune abitazioni. Ieri mattina una squadra di volontari è intervenuta dopo l'allagamento di un garage in vicolo dello dello Sport, mentre sono terminati nel tardo pomeriggio gli interventi in via Cavallotti, dove sono rimaste allagate alcune cantine condominiali. Per il sindaco Sondra Coizzi «non ci sono state situazioni gravi, solo fenomeni isolati, ma niente rispetto a quanto accaduto fino all'anno scorso».

ALTRI PAESI

Non sono mancati i disagi a Ceneselli: 60 ettari di campagna allagata nelle zone Fontanella e Dosso, ma fortunatamente nessuna famiglia sfollata. A Gaiba ieri mattina è stata registrata una perdita di acqua potabile. In particolare, il disservizio è stato segnalato nelle vie Provinciale, Fortini e Nuova. Per consentire un intervento urgente di riparazione della rete idrica, l'erogazione dell'acqua è stata sospesa per alcune ore anche in via Gobetti. Il maltempo e gli allagamenti in zona hanno rallentato ulteriormente il lavoro degli operai.

A Bergantino, il comitato biblioteca Bellini è stato costretto a rimandare, a data da destinarsi, il primo appuntamento della rassegna culturale "I nostri giovedì al parco", iniziativa per avvicinare i giovani alla cultura. «Ci dispiace moltissimo, erano arrivate diverse adesioni, ma abbiamo dovuto rinviare l'incontro al parco - spiegano gli organizzatori - speriamo che le condizioni meteo siano migliori la settimana prossima». Inoltre gli automobilisti di Bergantino hanno segnalato che si sono aperte delle voragini sulla strada che conduce a Ostiglia, in provincia di Mantova.

A Canaro, per una famiglia che abita lungo lo scolo Poazzo, il risveglio è stato amaro: l'acqua aveva invaso il giardino e non c'era più traccia delle galline.