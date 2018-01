Bocconi avvelenati tra le colline, «Così è morto il nostro Tobia»

di Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDOBBIADENE - Allarme. Giovedì scorso Tobia, un meticcio di mezza taglia «è morto avvelenato» come denunciato dai proprietari. Un post nel gruppo Facebooke dei volantini in paese stanno mettendo in guardia, in queste ore, tutti i possessori di cani che si dovessero trovare a passeggiare tra le colline di San Pietro di Barbozza dove Tobia è morto.«Il nostro Tobia è morto avvelenato, probabilmente mangiando qualcosa di tossico qui nei dintorni il messaggio della famiglia Geronazzo che risiede in zona Cargador, a ridosso di un'area boscosa, a San Pietro di Barbozza - Consigliamo a tutti i proprietari di controllare i propri cani durante le passeggiate e di osservare cosa trovano o mangiano in giro, così da evitare simili esperienze». Ai margini del bosco l'olfatto di Tobia pare esser stato tradito da un boccone contenente delle sostanze che dopo poco lo hanno portato alla morte. Ora solo un esame da parte di un veterinario potrà convalidare la morte per avvelenamento, anche se i sintomi e i segni manifestati dal quattro zampe sono stati fin da subito chiari per i suoi proprietari.Inutile per Tobia il soccorso di un veterinario. Ora la sua foto, campeggia sul volantino firmato dallail 18 gennaio, giorno in cui il quattro zampe è morto.