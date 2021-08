TREVISO - Dall'inizio di luglio ad oggi 7 bambini sono stati ricoverati negli ospedali trevigiani per infezione da coronavirus. Tutti tra gli 11 e i 13 anni. Le loro condizioni sono rapidamente migliorate. Da due settimane non si registrano nuovi ingressi. Ma i numeri impongono prudenza in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 13 settembre. Le proiezioni dicono che per l'8 settembre sarà vaccinato contro il Covid il...

