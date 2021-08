BELLUNO - C'è una bambina di 12 anni tra gli 8 pazienti positivi al San Martino di Belluno. Si trova in Malattie Infettive e le sue condizioni, seppure non gravi, hanno però reso necessario il ricovero in ospedale. Contro la variante Delta non si scherza. Il consiglio, per chi può vaccinarsi (e non ha patologie avverse), è di farlo. Al momento, un ragazzo su due, tra i 12 e i 19 anni, ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. Ne...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati