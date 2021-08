TREVISO - Chiedono di potersi vaccinare andando contro al parere dei genitori No-Vax. Tre ragazzi trevigiani, tutti minorenni, tra i 12 e i 17 anni, vorrebbero sottoporsi all'iniezione anti-Covid passando oltre alle indicazioni ricevute in famiglia. Questi, almeno, sono i giovani che in qualche modo si sono rivolti alle strutture sanitarie. Di conseguenza il conto è fatto inevitabilmente per difetto. «Siamo a conoscenza dei casi di tre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati