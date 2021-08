Dopo la frenata di Ferragosto, accelera la corsa per vaccinare almeno il 70 per cento dei ragazzi prima dell’inizio delle lezioni. Intanto in Italia si registra un forte incremento dei ricoveri di pazienti Covid (192) che interessa soprattutto quarantenni, cinquantenni e sessantenni non immunizzati. E travolge la Sicilia, a un passo dalla fascia gialla, dove però, dopo l’intervento del Garante della privacy, il governatore Musumeci ha sospeso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati