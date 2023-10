TREVISO - Nuova campagna vaccinale anti-Covid per oltre 20mila trevigiani. Si part e il 16 ottobre. L’Usl della Marca ha già messo a punto l’organizzazione. In questa prima fase il vaccino contro il Coronavirus verrà proposto - l’adesione è su base volontaria - agli anziani ospiti delle case di riposo e agli operatori che lavorano nelle stesse strutture. Ad oggi fortunatamente non si registrano particolari focolai: sono in tutto 72 gli anziani delle Rsa trevigiane positivi al Covid, ma distribuiti in diverse sedi. Poi si passerà al personale dipendente dell’azienda sanitaria, impegnato in primis nei reparti degli ospedali, e ai pazienti ricoverati particolarmente fragili a causa di altre patologie. A conti fatti, sono in tutto più di 20mila le persone potenzialmente vaccinabili contro il Covid. Oltre 6.500 anziani che vivono nelle Rsa. Più quasi 7mila operatori. A questi si aggiungono oltre 9mila professionisti dell’Usl, anche se nel totale ci sono pure gli impiegati e chi si occupa di servizi non direttamente sanitari, e i pazienti fragili in arrivo negli ospedali.



LA LINEA

« Dal 16 ottobre il vaccino anti-Covid verrà proposto nelle case di riposo per gli anziani e gli operatori – conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – e di seguito faremo lo stesso con i nostri operatori » . Stavolta non ci sono obblighi: i professionisti in servizio negli ospedali che non intendono vaccinarsi non rischieranno di essere sospesi dal lavoro, con annesso taglio dello stipendio, come accaduto nel pieno dell’emergenza sanitaria. Il clima è diverso. La vaccinazione, comunque, resta consigliata. Innanzitutto per non rischiare di contagiare pazienti già costretti ad affrontare altri delicati problemi di salute. Dopodiché la vaccinazione anti-Covid potrà essere eventualmente aperta a tutta la cittadinanza. Fermo restando che per il momento non c’è una raccomandazione diretta.