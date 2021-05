TREVISO - Via libera alle vaccinazioni anti-Covid in camper per gli over 60. Nel fine settimana del 5 e 6 giugno un mezzo attrezzato del dipartimento di Prevenzione dell'Usl farà tappa nelle piazze dei principali centri trevigiani: Treviso, Oderzo, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto. «Il camper si fermerà nei vari centri per due o tre ore - fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria - ed...

