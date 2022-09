Premiata dal Comune la famiglia austriaca Kolmer: dal 2011 sceglie Silea per le proprie vacanze

SILEA - Dall'Austria ogni anno a Silea per le vacanze: il Comune premia la famiglia Kolmer. Era il 2011 quando sono arrivati per la prima volta nel trevigiano ed è stato subito amore. Da allora i Kolmer tornano ogni estate a passare le vacanze a in una country house di Silea. E così, l'amministrazione ha voluto ringraziare questa famiglia che ha scelto Silea come seconda casa, consegnandole una targa ricordo.

Il viaggio dei Kolmer

Era il 2011 quando sono partiti dall'Austria con l'obiettivo di raggiungere il sud Italia. Per spezzare il viaggio però, la famiglia ha scelto di fare una tappa intermedia proprio a Silea per riposarsi un po' e poi ripartire. La famiglia austriaca, composta da mamma, papà e i quattro figli, ha scelto di pernottare in una country house entrando così in diretto contatto con il territorio. E se ne sono innamorati scegliendo ogni estate lo stesso posto come base da cui partire per scoprire il Veneto. Maria, la titolare della struttura, ha contattato il municipio di Silea per raccontare questa straordinaria storia di affetto verso il territorio e ha immediatamente colpito tutti.

Il riconoscimento

Così lo scorso 5 settembre il Comune di Silea, rappresentato dalla consigliera con incarico per il marketing territoriale Giulia Lauro, insieme ai proprietari de La Perla del Sile, ha voluto ringraziare questa famiglia speciale, che ha eletto Silea a luogo del cuore, donando ai Kolmer una targa ricordo nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo proprio nella country house.