L'Usl: 62mila visite, zero ritardi: ​«Ma molti rinviano gli appuntamenti»

di Mauro Favaro

TREVISO - Praticamente tutte le prestazioni sanitarie erogate dall'Usl della Marca, sia visite che esami, vengono effettuate entro i tempi d'attesa dettati dalla Regione. Nei primi tre mesi di quest'anno sono state eseguite in regime pubblico, solo con il pagamento del ticket, quasi 62mila prestazioni con priorità A, B e C: entro 10 giorni, entro 30 o 60 ed entro 180 giorni. E nel 98,7 per cento dei casi la tabella di marcia è stata rispettata appieno. Ciò vuol dire che non c'è stato alcun...