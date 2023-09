QUINTO (TREVISO) - Un uomo completamente nudo tra le tombe del cimitero di Santa Cristina di Quinto. È successo ieri, verso le 10 della mattina. La donna che si era recata a trovare i propri cari, con un mazzo di fiori appena comperato nel vicino fiorista, si è vista parare davanti un uomo, che ha poi descritto ai carabinieri come un giovane di una trentina di anni, senza alcun vestito, che è sbucato all'improvviso da una tomba. E si è messo a camminare tra i vialetti del camposanto come mamma l'ha fatto. Impaurita e choccata, la donna ha cercato di mantenere un briciolo di freddezza, tanto da riuscire a guadagnare l'uscita.

«Mentre camminavo mi sono girate più volte indietro per vedere se mi seguiva - ha riferito ai miliari dell'Arma - e una volta fuori dal cimitero sono salita in auto». In preda a un fortissimo choc la donna ha fermato l'auto davanti al fiorista dove aveva comperato il mazzetto da posizionare nella tomba. È scesa e ha chiesto aiuto. Qui è stata tranquillizzata dal titolare del negozio e da alcune clienti che si trovavano lì. Hanno chiamato i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di rintracciare il maniaco. Della cosa è stata informata la sindaca di Quinto, Stefania Sartori. Che dice: «Speriamo che questa persona si ravveda». E poi aggiunge: «Il cimitero per i cristiani è un luogo di particolare raccoglimento. Pensare che qualcuno lo abbia voluto violare, girando nudo per i vialetti, mi fa particolarmente arrabbiare. Penso a quella signora che era andata a trovare i suoi cari, sicuramente in un momento di fragilità e pena, e si è vista questo personaggio. Spero davvero, che i carabinieri lo identifichino».